Британка сымитировала заражение коронавирусом и сбежала со свидания

Британка Кали сымитировала заражение коронавирусом, чтобы сбежать с неудачного свидания. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на TikTok женщины.

По информации издания, Кали ужинала с мужчиной в ресторане и поняла, что больше не хочет проводить с ним время. Она вышла в уборную, где попросила подругу отправить ей поддельное сообщение с положительным тестом на COVID-19.

Позже девушка вернулась к своему спутнику и показала ему сообщение, в котором содержалось подтверждение ее инфицирования коронавирусом. Она заявила, что пойдет домой, чтобы не заразить людей вокруг. Однако после этого Кали пошла в клуб с друзьями. Видео, в котором девушка рассказывает эту историю, набрало более 284 тысяч просмотров.

25 ноября сообщалось, что блогерша Алли (Allie) нашла способ сымитировать поход в ночной клуб, чтобы заставить бывшего возлюбленного ревновать, и прославилась в сети. Девушка рассказала, что в 2018-м публиковала сторис в Instagram назло бывшему парню, делая вид, что она отправилась на вечеринку. На самом деле фото были сделаны дома.