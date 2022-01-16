Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Британка сымитировала заражение коронавирусом и сбежала со свидания

Daily Mail: женщина из Британии подделала тест на COVID-19, чтобы сбежать со свидания

Фото: Reuters

Британка Кали сымитировала заражение коронавирусом, чтобы сбежать с неудачного свидания. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на TikTok женщины.

По информации издания, Кали ужинала с мужчиной в ресторане и поняла, что больше не хочет проводить с ним время. Она вышла в уборную, где попросила подругу отправить ей поддельное сообщение с положительным тестом на COVID-19.

Позже девушка вернулась к своему спутнику и показала ему сообщение, в котором содержалось подтверждение ее инфицирования коронавирусом. Она заявила, что пойдет домой, чтобы не заразить людей вокруг. Однако после этого Кали пошла в клуб с друзьями. Видео, в котором девушка рассказывает эту историю, набрало более 284 тысяч просмотров.

25 ноября сообщалось, что блогерша Алли (Allie) нашла способ сымитировать поход в ночной клуб, чтобы заставить бывшего возлюбленного ревновать, и прославилась в сети. Девушка рассказала, что в 2018-м публиковала сторис в Instagram назло бывшему парню, делая вид, что она отправилась на вечеринку. На самом деле фото были сделаны дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили возможность диалога о размещении ракет под Калининградом
В Кремле назвали последствие от предлагаемых в США санкций
Губерниев осудил клуб КХЛ за позицию в деле изнасиловавшего девочку хоккеиста
Против обещавшего бить русских мужчины возбудили уголовное дело
Молодой японец полюбил историю Кавказа и решил стать джигитом
Россия отказалась мириться с вторжением НАТО на Украину
Россиян напугал стеклянный пол Останкинской телебашни
Кардиолог назвал опасные последствия повышенного давления
Победительницу конкурса «Краса России» избили в караоке
Британка сымитировала заражение коронавирусом и сбежала со свидания
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter