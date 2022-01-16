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России предрекли 65 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно к 1 февраля

Ученый Захаров: количество новых случаев COVID-19 в РФ может достичь 65 тысяч ежедневно

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Количество новых случаев заражения коронавирусом в России может достичь 65 тысяч ежедневно к 1 февраля. Такое развитие эпидемиологической ситуации предрек заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров, передает ТАСС.

Группа исследователей под руководством ученого разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed), которая позволяет точнее спрогнозировать перспективы распространения COVID-19 за счет новых методов. Согласно этой модели, общее число инфицированных в России превысит 11,5 миллиона человек, а число одновременно болеющих достигнет миллиона.

«Темпы роста заболеваемости вполне могут сохраниться до середины февраля», — заявил ученый. По его словам, при таком развитии событий к концу февраля число новых случаев в сутки может превысить 110 тысяч. После этого, по мнению Захарова, темпы заболеваемости пойдут на спад.

Ранее стало известно, что в России планируют создать поливалентную вакцину от коронавируса на основе нескольких штаммов COVID-19, таких как дельта и омикрон. Подобный препарат сможет гарантировать защиту от новых вариантов вируса, появившихся на основе разных штаммов.

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Виктория Кондратьева
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