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Неожиданный способ завивки волос прославил девушку в сети

Девушка несколько раз обернула вокруг батареи прядь и продемонстрировала полученный локон

Кадр: @mahaut_.ctrr / TikTok

Девушка сделала себе прическу неожиданным способом без инструментов для укладки и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница с никнеймом mahaut_.ctrr разместила в соцсети короткий ролик, на котором засняла свою подругу в процессе завивки волос. Для этого девушка вплотную подошла к батарее и несколько раз обернула вокруг нее одну прядь. Через несколько секунд она продемонстрировала на камеру полученный локон.

Публикация стала вирусной и набрала 1,5 миллиона просмотров и 86 тысяч лайков. Зрители оценили предложенный лайфхак в комментариях. «Теперь это мое любимое видео», «Гениально», «Я всегда так делаю!», «Она умная, клянусь», «Талантливый ученый», — шутили они.

В сентябре другой способ завить волосы без инструментов прославил пользовательницу TikTok по имени Куинти (Quinty). Она взяла прядь волос и обернула ее вокруг указательного и среднего пальцев одной руки. Затем этими же пальцами зажала получившуюся петлю и начала оборачивать вокруг нее конец той же пряди по направлению к корням волос. Через несколько минут она аккуратно распутала жгут, демонстрируя получившиеся волны.

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Айсель Эюбова
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