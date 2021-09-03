Способ девушки завить волосы без инструментов прославил ее в сети

Блогерша показала простой способ сделать укладку волос без специальных инструментов и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница по имени Куинти (Quinty) засняла последовательность своих действий на камеру. Сперва девушка взяла прядь волос и обернула ее вокруг указательного и среднего пальцев одной руки. Затем она зажала этими же пальцами получившуюся петлю и начала оборачивать вокруг нее конец той же пряди по направлению к корням волос. Через несколько минут Куинти аккуратно распутала жгут волос.

На финальных кадрах ролика видно, что прядь стала волнистой. «Вы знали, что можно завить волосы с помощью пальцев? Попробуйте!» — подписала блогерша публикацию, которая стала вирусной и набрала 200 тысяч просмотров и 29 тысяч лайков.

Подписчики Куинти принялись обсуждать предложенный лайфхак в комментариях. «У меня нет времени для того, чтобы накручивать волосы таким путем», «Я в шоке», «Мне кажется, это очень долго», «Я часто так делаю, мне нравится», «Вау», — высказывались они.

В августе русская модель показала способ завить волосы без инструментов. На видео 26-летняя Соня Есьман разделяет волосы на две части, закручивает их в тугие жгуты и закрепляет шелковыми резинками, не оставляющими заломов на прядях. Затем она ложится спать и наутро получает укладку в виде небрежных волн.