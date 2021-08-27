Русская модель показала способ завить волосы без инструментов

Канадская модель и блогерша русского происхождения Соня Есьман показала собственный способ сделать укладку без вреда для волос и специальных инструментов. Ролик появился на ее странице в Instagram.

26-летняя уроженка Санкт-Петербурга опубликовала видео, в котором продемонстрировала подписчикам метод завивки волос без использования специальных стайлеров. На размещенных кадрах манекенщица разделяет волосы на две части, закручивает их в тугие жгуты и закрепляет шелковыми резинками, не оставляющими заломов на прядях.

По словам Есьман, она ложится спать с такой прической и наутро получает укладку в виде небрежных волн. «Не очень то и секретный способ укладки без плойки. А вы укладываете волосы перед сном?» — поинтересовалась блогерша у поклонников в описании к посту.

Подписчики поблагодарили модель за предложенный лайфхак в комментариях под публикацией, которая набрала более 24 тысяч лайков. «Обязательно попробую этот способ», «Соня, спасибо тебе», «Обязательно попробую, спасибо тебе!», «Сонечка, ты супер! Надо попробовать», «Красотка, благодарю за способ», «Давно искала такой метод», — высказывались фанаты.

В апреле 2020 года пользователи TikTok начали использовать носки для создания кудрей в домашних условиях и продемонстрировали процесс на видео. Согласно информации из роликов, для достижения желаемого результата необходимо отделить влажную прядь волос, закрутить ее вокруг носка, после чего связать его в узел или закрепить с помощью ленты.