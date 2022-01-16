В ДТП с иномарками на российской трассе один человек погиб
В ДТП в Иркутской области один человек погиб, еще шесть пострадали
Шесть человек пострадали, еще один погиб в результате автомобильной аварии в Иркутской области. Об этом сообщает портал IrkutskMedia.
Уточняется, что ДТП произошло на 100-м километре автодороги Иркутск — Оса — Усть-Уда. В результате столкновения автомобилей Toyota Wish и Toyota Land Cruiser Prado погиб один человек, который находился в салоне внедорожника. Детей среди пострадавших нет.
В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
В декабре 2021 года в Гатчинском районе в Ленинградской области на трассе столкнулись иномарки Lexus и Hyundai. В результате инцидента погибли три человека.