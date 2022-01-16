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В ДТП с иномарками на российской трассе один человек погиб

В ДТП в Иркутской области один человек погиб, еще шесть пострадали

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Шесть человек пострадали, еще один погиб в результате автомобильной аварии в Иркутской области. Об этом сообщает портал IrkutskMedia.

Уточняется, что ДТП произошло на 100-м километре автодороги Иркутск — Оса — Усть-Уда. В результате столкновения автомобилей Toyota Wish и Toyota Land Cruiser Prado погиб один человек, который находился в салоне внедорожника. Детей среди пострадавших нет.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В декабре 2021 года в Гатчинском районе в Ленинградской области на трассе столкнулись иномарки Lexus и Hyundai. В результате инцидента погибли три человека.

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Ксения Назарова
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