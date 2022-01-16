Россияне назвали главную причину экономии в период пандемии

Россияне назвали повышение цен главной причиной экономии в период пандемии. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, которые приводит «Интерфакс».

При этом 44 процента опрошенных максимально сократили свои траты.

Чаще всего идут на сокращение расходов жители России с ежемесячной зарплатой менее 50 тысяч рублей в месяц (49 процентов опрошенных в этой группе) и респонденты в возрасте 35-44 лет (48 процентов).

В свою очередь, 10 процентов опрошенных стали позволять себе тратить больше в период пандемии. Сограждане, решившие повысить уровень расходов, свою позицию обосновывают тем, что лучше тратить побольше на заботу о себе и о своем здоровье.

30 процентов россиян не изменили финансовую стратегию. Свое отношение к ситуации с расходами эти респонденты объясняют тем, что предпочитают жить не только с мыслями о будущем, но и сегодняшним днем.

Опрос был проведен 9-14 января 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 386 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Ранее сообщалось, что россияне начали все активнее переключаться на собственные торговые марки (СТМ) ретейлеров. Данная тенденция связана с желанием жителей страны экономить на продуктах, говорится в отчете. Также отмечается, что на товарах данной категории стараются экономить около двух третей граждан.