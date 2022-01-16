Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне назвали главную причину экономии в период пандемии

Опрос портала SuperJob.ru: россияне назвали повышение цен главной причиной экономии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россияне назвали повышение цен главной причиной экономии в период пандемии. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, которые приводит «Интерфакс».

При этом 44 процента опрошенных максимально сократили свои траты.

Чаще всего идут на сокращение расходов жители России с ежемесячной зарплатой менее 50 тысяч рублей в месяц (49 процентов опрошенных в этой группе) и респонденты в возрасте 35-44 лет (48 процентов).

В свою очередь, 10 процентов опрошенных стали позволять себе тратить больше в период пандемии. Сограждане, решившие повысить уровень расходов, свою позицию обосновывают тем, что лучше тратить побольше на заботу о себе и о своем здоровье.

Материалы по теме:
Попробуй угадай. Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
Попробуй угадай.Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
11 января
Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Ненасытные.Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
23 июня

30 процентов россиян не изменили финансовую стратегию. Свое отношение к ситуации с расходами эти респонденты объясняют тем, что предпочитают жить не только с мыслями о будущем, но и сегодняшним днем.

Опрос был проведен 9-14 января 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 386 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Ранее сообщалось, что россияне начали все активнее переключаться на собственные торговые марки (СТМ) ретейлеров. Данная тенденция связана с желанием жителей страны экономить на продуктах, говорится в отчете. Также отмечается, что на товарах данной категории стараются экономить около двух третей граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Оценена возможность одобрения Москвой гарантий безопасности от НАТО и США
Сборная Польши нацелилась на Шевченко
В парламенте Казахстана отреагировали на слухи о смерти Назарбаева
Apple отказалась от монополии на оплату в приложениях
Стилист рассказала о тонкостях выбора зимней верхней одежды
Врач раскрыла принцип действия назальной вакцины от коронавируса
Неожиданный способ завивки волос прославил девушку в сети
Кадыров объявил о масштабном обряде в честь укрепления отношений с Ингушетией
Ведущая Первого канала назвала худший возраст
Россиянка нашла в США разлученную с ней после рождения сестру-близнеца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter