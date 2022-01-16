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Кадыров объявил о масштабном обряде в честь укрепления отношений с Ингушетией

Кадыров объявил о проведении религиозного обряда «саг1а» в честь единения с ингушами

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В честь единения и укрепления отношений между чеченцами и ингушами будет проведен масштабный религиозный обряд «саг1а». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадырова во время прямого эфира в своем неофициальном Instagram-аккаунте.

«Подтверждая наше единство и братство, как я ранее уже говорил, мы проведем масштабный религиозный обряд "сагIа" и будем жить в мире и согласии. Это нам завещали предки. Еще раз спасибо ингушскому народу за то, что проявили терпение и с умом подошли к решению этого вопроса», — сказал Кадыров.

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Ранее глава Чечни подвел итоги трехдневного ультиматума, который он дал народу Ингушетии. Он заявил, что за отведенный срок никто не обратился к старейшинам или к нему самому, и не высказал обвинений. Руководитель региона также подчеркнул, что не является врагом Ингушетии, а чеченцы и ингуши были и остаются братьями.

12 января в 17:30 Кадыров начал трехдневный отсчет, обратившись с просьбой к ингушскому народу. Он заявил, что если ингуши считают его врагом, то они должны определить степень вины и наказания. Политик подчеркнул, что если ингушский народ не предъявит ему обвинений, он будет спрашивать с тех, кто пытается очернить его честь.

Новый конфликт между Чечней и Ингушетией начался в октябре 2021 года из-за территориального вопроса. Жителей Ингушетии возмутили ремонтные работы на границе, они сочли это очередной провокацией соседей. 11 января Кадыров пригрозил забрать «оставшиеся села» у Ингушетии, если не прекратятся заявления о незаконном разделении территорий. «Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю», — заявил он.

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Варвара Кошечкина
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