Кадыров заявил об окончании трехдневного ультиматума по Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров подвел итоги трехдневного ультиматума, который он дал народу Ингушетии. Его видеообращение размещено в Instagram-аккаунте ya_pomoshnik_kra_95.

Он заявил, что за отведенный срок никто не обратился к старейшинам или к нему самому, и не высказал обвинений.

Никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к Муфтию Чечни и я благодарю за это Всевышнего. У нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров добавил, что не является врагом Ингушетии, а чеченцы и ингуши были и остаются братьями.

Суть ультиматума

12 января в 17:30 Кадыров начал трехдневный отсчет, обратившись с просьбой к ингушскому народу. Он заявил, что если ингуши считают его врагом, то они должны определить степень вины и наказания. «Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить», — сказал руководитель региона, предложив выдвинуть обвинения по законам российского государства или шариата, соблюдая традиции региона.

Политик подчеркнул, что если ингушский народ не предъявит ему обвинений, он будет спрашивать с тех, кто пытается очернить его честь.

Новый конфликт между Чечней и Ингушетией начался в октябре 2021 года из-за территориального вопроса. Жителей Ингушетии возмутили ремонтные работы на границе, они сочли это очередной провокацией соседей. 11 января Кадыров пригрозил забрать «оставшиеся села» у Ингушетии, если не прекратятся заявления о незаконном разделении территорий. «Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю», — заявил он.

Земельный вопрос

В ноябре 2021 года Кадыров также грозился силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, признана в России террористической организацией) Джохаром] Дудаевым». Заявление Кадырова прозвучало на фоне сообщений о ремонтных работах в граничащем с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района. Пользователи сети назвали происходящее очередной провокацией соседей. Кадыров в ответ напомнил о своем визите в Ингушетию и заявил, что просил провокаторов не портить союз между двумя народами.

В 1993 году Руслан Аушев, занимавший должность президента Ингушетии с 1993-го по 2001 год, заключил с Дудаевым соглашение, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. Однако окончательной демаркации границы не произошло, и в 2012 году Кадыров попросил федеральный центр об установлении административной границы с Ингушетией. В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега в присутствии занимавшего тогда пост представителя президента России в СКФО Александра Матовникова подписали соглашение об установлении границы. В соответствии с документом Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Ингушетия в свою очередь передала Чечне равноценную территорию на границе с Малгобекским районом.