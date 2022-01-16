При пожаре в центре Москвы погиб мужчина

В ресторане в центре Москвы произошел пожар, при котором пострадало два человека, один мужчина погиб. Информацию публикует Telegram-канал Mash.

Известно, что пожар случился в пристройке к жилому дому в ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной, в котором и располагалось заведение. На площади в 50 квадратных метров загорелась мебель. Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли в результате пожара на юге Москвы. Как стало известно, возгорание на площади 20 квадратных метров произошло в двухкомнатной квартире жилого дома на Кавказском бульваре. Помещение, в котором произошел пожар, было сильно захламлено, огонь охватил личные вещи и мебель.