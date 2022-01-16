В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в выходные

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в выходные дни. Об этом сообщает URA.ru.

Хамзаев считает, что необходимо запретить реализацию спиртного в магазинах, оставив возможность продавать его в барах.

«Объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям», — подчеркнул он. Также депутат предложил поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года. Он считает, что это важно с точки зрения обороноспособности и выживания нации.

При этом Хамзаев выступил против полного запрета алкогольной продукции. По его словам, это вызовет рост продаж суррогатов.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума рассмотрит законопроект, запрещающий продавать крепкий алкоголь в одном виде тары — в пластике. Согласно закону, административная ответственность последует за производство и оборот алкогольной продукции крепостью более 28 градусов в полимерной потребительской таре. Исключением станут только тары объемом не более 50 миллилитров, а также продукция, ввозимая в Россию или производящаяся в целях вывоза.