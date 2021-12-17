В России предложили запретить крепкий алкоголь в одном виде тары

Государственная Дума рассмотрит законопроект, запрещающий продавать крепкий алкоголь в одном виде тары — в пластике. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно закону, административная ответственность последует за производство и оборот алкогольной продукции крепостью более 28 градусов в полимерной потребительской таре. Исключением станут только тары объемом не более 50 миллилитров, а также продукция, ввозимая в Россию или производящаяся в целях вывоза.

Законопроект предлагается рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию. Разработкой документа занимались сенаторы Сергей Рябухин, Андрей Епишин, Дина Оюн и Ахмат Салпагаров. Если закон примут, за его нарушение торговцев ожидает штраф. Неправильно упакованный алкоголь будет конфискован. Для должностных лиц штраф составит 100-200 тысяч рублей, а юридическим лицам нарушение обойдется уже в 300-500 тысяч рублей.

Ранее в декабре вице-премьер России Виктория Абрамченко назвала дату реализации еще одной экологической инициативы. Она рассказала, что с 2023 года в стране введут запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика. Ограничения могут коснуться в том числе трубочек и крышек от стаканов, капсул от кофе, ватных палочек, пластиковых стаканов и тарелок.