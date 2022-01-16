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Среда обитания

Жители деревни устали от цензуры и захотели переименовать ее

Жители шведской деревни Fucke устали от цензуры и захотели переименовать ее

Фото: Unsplash

Жители шведской деревни Fucke устали от цензуры и захотели переименовать ее. Об этом сообщает RT.

По их словам, объявления с указанием названия деревни часто блокируются социальными сетями и поисковиками из-за его созвучия с английским нецензурным словом.

Они подали заявку в Национальную земельную службу Швеции, однако там заявили, что жителям нужно привести веское основание для удовлетворения своей просьбы, так как это историческое название, известное с XVI века. Теперь им придется ждать несколько месяцев, пока земельная служба ведет консультации с Институтом языка и фольклора.

Ранее сообщалось, что жители Кораблево попросили Владимира Путина разрешить переименовать их поселение в Путино. Авторы обращения сочли, что это поможет заставить местные власти газифицировать деревню. Жители утверждали, что сообщали о проблеме главе района Юрию Кузьменкову, однако в ответ он назвал их неперспективными и неполноценными.

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Алевтина Запольская
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