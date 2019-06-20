Россияне попросили переименовать их деревню в Путино

Жители деревни Кораблево в Еткульском районе Челябинской области попросили разрешить переименовать их поселение в Путино. Соответствующее письмо они направили президенту России Владимиру Путину, сообщает URA.RU.

По мнению авторов обращения, это поможет заставить местные власти газифицировать деревню. Местные жители отметили, что уже сообщали о существующей проблеме главе района Юрию Кузьменкову. В ответ он, по словам россиян, назвал их неперспективными и неполноценными.

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Под письмом подписались больше 70 жителей Кораблево.

В приемной главы Ектульского района сообщили, что к ним приходил запрос из правительства по поводу обращения сельчан. Отмечается, что местная администрация направила ответ. О его содержании не сообщается.

В феврале учителя школы в селе Аполлоновка Омской области записали обращение к президенту Путину, в котором рассказали о бедственном положении своего населенного пункта. «В XXI веке, в веке инновационных технологий в нашей деревне нет сотовой связи, нет интернет-связи, стоит на месте проблема газификации», — пожаловались они.

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