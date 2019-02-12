Российские селяне пожаловались Путину на отсутствие воды, связи и врачей

Учителя школы в селе Аполлоновка в Омской области записали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали о бедственном положении своего населенного пункта. Соответствующая видеозапись появилась на YouTube в феврале.

«В XXI веке, в веке инновационных технологий в нашей деревне нет сотовой связи, нет интернет-связи, стоит на месте проблема газификации», — пожаловались селяне.

Youtube / Арина Ренге

На протяжении многих лет в Аполлоновке нет нормального доступа к питьевой воде, из-за чего приходится использовать завозную. Дороги местные жители также обслуживают за свой счет. Своих медиков в населенном пункте нет, как и фактической возможности оперативно вызвать скорую помощь.

Поводом для обращения к главе государства стало недавнее сокращение автобусных рейсов, связывающих село с райцентром — городом Исилькулем, до которого 55 километров пути. Это событие местные сочли «последней каплей», а жалобы районным и областным властям результата не дали.

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В Аполлоновке проживает 52 многодетные семьи, а в местную школу ходят 195 детей. Всего же в селе живет 960 человек.

«[Есть] животноводческая ферма, пекарня, мельница, автосервис, цех по производству комбикорма, шлангов высокого давления и сельхозинвентаря, то есть село живет, развивается и имеет перспективы», — отмечают жители.

Региональные власти сообщили РИА Новости, что в курсе ситуации и пытаются найти решение «обозначенных проблем».

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