Муж бросил «находившуюся при смерти» звездную визажистку Гоар Аветисян

Звездная визажистка и блогерша Гоар Аветисян рассказала о разрыве с мужем в сложный для нее период — сразу после операции по коррекции фигуры. Подробностями она поделилась в своем Instagram.

По словам Аветисян, муж бросил ее одну, когда она находилась почти при смерти. «Декабрь был для меня самым судьбоносным месяцем — так как с первого числа у меня начались осложнения после операции и некоторые горе-врачи писали, звонили и говорили мне, что уже есть заражение крови и сепсис, а это в 99 процентов летальный исход…», — написала она. Блогерша поблагодарила супруга за общего сына.

Ранее блогерша Лисса Авеми показала макияж за 12 тысяч рублей, который сделала в салоне Аветисян. Он разочаровал фанатов и оказался неоправданно дорогим. Авеми продемонстрировала итог работы визажиста на видео: на кадрах видно, что одна из стрелок на веке выше другой.