Макияж в салоне красоты Гоар Аветисян за 12 тысяч рублей разочаровал фанатов

Блогерша Лисса Авеми показала неоправданно дорогой макияж, сделанный за 12 тысяч рублей в московском салоне красоты популярной визажистки и блогерши Гоар Аветисян, и разочаровала фанатов. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

24-летняя девушка регулярно публикует видео, на которых рассказывает про мейкап, различную косметику и делится советами по стилю. Так, на кадрах последнего ролика Авеми вместе с подругой Лианой отправились в салон Гоар Аветисян, чтобы оценить качество предоставляемых в заведении услуг. Девушки пришли к разным мастерам с одинаковым запросом: они хотели сделать макияж со сложными фиолетовыми стрелками.

В начале видео Лисса показала этапы нанесения макияжа — мастер оформила брови, накрасила глаза, а затем нанесла тон и сделала контуринг лица. Затем блогерша продемонстрировала итог работы визажиста: на кадрах видно, что одна из стрелок на веке выше другой.

Лиана в свою очередь показала процесс нанесения своего макияжа. Ее стрелки оказались более ровными, и девушка осталась довольна результатом. Каждая из клиенток салона заплатила за услугу по 12 тысяч рублей.

Пользователи сети принялись обсуждать работу специалисток в комментариях. Многие раскритиковали финальный макияж блогерши. «Мне одной показалось, что у Лиссы как будто уплыла одна верхняя стрелка?», «Лисса пришла такая красивая без макияжа, а ушла похожая на 55-летнюю тетку», «Лиссу прям очень жалко, отвратительный мейк, ее словно состарили. Такое красивое лицо испортить контурингом, сухим тоном и такими губищами, это нужно уметь», «Слишком темный тон для Лиссы, верхние стрелки кривые, даже за километр видно, рука у мастера дрожала, только губы хороши. Даже три тысячи такое не стоит, будто робот рисовал», — негодовали они.

Ранее в январе наращенные за десятки тысяч рублей волосы разочаровали девушку. Жительница Нью-Йорка появилась на кадрах видео с собранными в хвост длинными волосами. Повернувшись спиной к камере, она продемонстрировала, что мастер по наращиванию волос выполнила свою работу некачественно: у основания хвоста были видны накладные пряди. «Я заплатила за это 300 долларов (22 480 рублей)», — пояснила девушка.