Наращенные за десятки тысяч рублей волосы разочаровали девушку

Жительница Нью-Йорка нарастила волосы у неумелого мастера за десятки тысяч рублей, показала результат на камеру и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети с никнеймом journeymontana2 разместила короткий ролик, а котором рассказала о своем неудачном опыте посещения салона красоты. На кадрах она появилась с собранными в хвост длинными волосами. Повернувшись спиной к камере, героиня материала продемонстрировала, что мастер по наращиванию волос выполнила свою работу некачественно: у основания хвоста были видны накладные пряди, которые, как правило, скрывают за натуральными волосами.

«Я заплатила за это 300 долларов (22 480 рублей)», — пояснила разочаровавшаяся девушка. Публикация стала вирусной и набрала 2,3 миллиона просмотров и 294 тысячи лайков. Зрители принялись обсуждать прическу автора ролика в комментариях. «Сестренка, тебя вынудили заплатить 300 баксов за конский хвост?», «Волосы выглядят синтетическими», «Немедленно потребуй с них возврат средств», «С таким успехом ты бы могла себе нарастить волосы дома», «Я бы вернулась обратно и попросила бы все исправить», — негодовали юзеры.

В августе 2021 года девушка намочила наращенные волосы перед сном и испугалась своей внешности утром. 18-летняя Лисса Патерсон (Lissa Paterson) рассказала, что записалась на услугу под названием «прическа принцессы», которая обошлась ей в 500 фунтов стерлингов (почти 50 тысяч рублей). Однажды она легла спать с мокрыми волосами. Британка заявила, что на следующий день ей потребовалось 50 «изнурительных» часов, чтобы расчесать колтуны в спутанных волосах.