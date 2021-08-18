Девушка намочила наращенные волосы перед сном и испугалась своей внешности утром

Жительница Великобритании намочила перед сном наращенные в салоне красоты волосы и испугалась своей внешности на следующее утро. Об этом сообщает The Sun.

18-летняя мастер маникюра Лисса Патерсон (Lissa Paterson) рассказала, что записалась на услугу под названием «прическа принцессы», которая обошлась ей в 500 фунтов стерлингов (почти 50 тысяч рублей). В результате за несколько часов парикмахер нарастила ей длинные светлые волосы и уложила их волнами.

Два месяца спустя Патерсон отправилась на вечеринку с друзьями, во время которой собрала волосы в пучок и искупалась в джакузи. Ложась спать, девушка распустила локоны, однако не стала сушить их феном. «Я была в ужасе, когда увидела свое отражение в зеркале утром. Я выглядела так, будто меня волокли по трассе вниз головой», — пожаловалась героиня материала.

Британка заявила, что ей потребовалось 50 «изнурительных» часов, чтобы расчесать колтуны в спутанных волосах. Несмотря на ее усилия, прическа по-прежнему оставалась неаккуратной. По словам Патерсон, из-за ограничений, введенных при вспышке коронавируса, ей пришлось три месяца ожидать следующего похода в салон красоты.

«Если вы нарастили волосы, избегайте хлорированной воды, не собирайте их в пучок и обязательно сушите перед сном. Я сумела нарушить все три правила», — посетовала британка.

Ранее в августе парикмахер из Австралии избавила ребенка от колтунов в волосах и прославилась в сети. На размещенных в TikTok кадрах мастер объяснила, что к ней обратился мужчина с просьбой распутать волосы его маленькой дочери. Отец пытался самостоятельно расчесать ее локоны на протяжении четырех дней, однако его попытки оказались безуспешны.