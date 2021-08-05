Парикмахер распутала колтуны в волосах ребенка и прославилась в сети

Парикмахер и стилист из Австралии избавила ребенка от колтунов в волосах и прославилась в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных кадрах мастер Элли (Ally) объяснила, что к ней обратился мужчина с просьбой распутать волосы его маленькой дочери. По его словам, он пытался расчесать ее локоны на протяжении четырех дней, однако так ничего и не вышло. Элли удалось распутать волосы на затылке девочки с помощью тонкого гребешка.

Далее мастер продемонстрировала, что два узла на левой стороне головы оказались слишком крепкими, и ей пришлось их отрезать. Элли аккуратно выстригла запутавшиеся пряди и замаскировала короткие волосы среди длинных. Она заверила, что отец и его дочь остались довольны получившимся результатом.

Видео стало вирусным и набрало 7,8 миллиона просмотров и 675,4 тысячи лайков. Пользователи сети похвалили работу парикмахера. «Вы отлично справились! Даже не видно, что вы отрезали ей несколько прядей!», «Почему в моем детстве не было таких мастеров, как вы? Когда я была маленькой, и мои волосы запутались в узлы, меня подстригли под мальчика», «Волосы моей дочери запутываются каждый день. Она ворочается во сне, и ее локоны становятся похожи на птичьи гнезда. Теперь я знаю, к кому мне обратиться в следующий раз!», «Отличная работа!» — писали они.

В апреле девушке пришлось избавляться от застрявшей в волосах расчески с помощью плоскогубцев. Блогерша с никнеймом lyssypoo12345 опубликовала видео, в котором рассказала, что хотела повторить популярную в соцсетях прическу, используя для ее создания круглую расческу. При этом она по ошибке купила неподходящий брашинг со слишком частыми зубьями, который в процессе укладки запутался в ее волосах.