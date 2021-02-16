Еще одна женщина полила голову суперклеем вслед за новым трендом в TikTok

Блогерша нанесла на волосы суперклей вместо лака для волос вслед за новым трендом в TikTok и привлекла внимание общественности. Об этом сообщает Daily Star.

После распространившейся в интернете истории 40-летней Тессики Браун (Tessica Brown), которая сделала прическу, по ошибке зафиксировав ее клеем, пользователи TikTok запустили новый тренд под названием Gorilla Glue Challenge.

В рамках флешмоба девушки поливают прически суперпрочным клеем упомянутой марки и снимают процесс на камеру. Одной из таких пользовательниц стала 20-летняя жительница Лос-Анджелеса Авани Рейес (Avani Reyes). По ее словам, она нанесла клей на волосы случайно. На кадрах видео девушка пытается удалить вещество из коротко отстриженных волос розового цвета с помощью расчески. Поскольку попытка была неудачной, юзерша сказала подписчикам, что вынужденно направляется за медицинской помощью. «Я сейчас еду в больницу, у меня горит голова. (...) Я понятия не имею, что делать. Пробовала отмыть, но клей не сходит», — высказалась она.

Публикация Райес стала вирусной и набрала 1,5 миллиона просмотров и больше 64 тысяч лайков. По информации издания, в следующем видео героиня материала поблагодарила одного из своих подписчиков, который сделал пожертвование на ее лечение в размере трех тысяч долларов (почти 220 тысяч рублей).

Эксперт бренда средств для укладки волос Milk + Blush Николь Петти (Nicole Petty) подчеркнула, что клей может нанести непоправимый вред коже головы: закупорить поры, повредить волосяные фолликулы и сжечь волосы. Она призвала девушек не участвовать в подобных экспериментах.

Ранее в феврале девушка по ошибке нанесла на волосы сверхпрочный клей вместо лака и прославилась. Тессика Браун опубликовала видео в TikTok, в котором рассказала, что сделала прическу, по ошибке зафиксировала ее клеем еще месяц назад и с тех пор не может от нее избавиться. По ее словам, она мыла голову шампунем более 15 раз, но ее волосы все равно остались слипшмися.