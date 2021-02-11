Перепутавшая лак для волос с клеем женщина избавилась от проблемы

Медики избавили от слипшихся прядей женщину, перепутавшую лак для волос с клеем. Видео процесса появилось на сайте издания TMZ.

В ролике видно, как врач наносит на голову 40-летней Тессики Браун (Tessica Brown) размягчающий раствор, оттягивает волосы пинцетом и срезает их ножницами под местной анестезией. Известно, что процедуру проводил хирург Майкл Обенг (Michael Obeng) в клинике пластической хирургии в Беверли-Хиллз.

На заключительных кадрах Браун подходит к зеркалу, рассматривает результат и протирает лицо.

В январе Тессика Браун сделала прическу, по ошибке зафиксировав ее клеем с сильной фиксацией Gorilla Glue, и в течение месяца не могла избавиться от проблемы. В больнице, где она провела почти сутки, врачи приложили к ее голове повязку, пропитанную ацетоном. Однако этот способ не помог растворить клей, а, напротив, сделал его еще более крепким. Вдобавок средство обожгло героине кожу головы.

После этого пострадавшая запустила сбор средств на площадке Go Fund Me, чтобы покрыть свои медицинские расходы и приобрести парик. Ей удалось собрать 17,5 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей).