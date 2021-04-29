Девушке пришлось избавляться от застрявшей в волосах расчески плоскогубцами

Пользовательнице TikTok пришлось плоскогубцами избавляться от расчески, которая застряла в ее волосах. На ролик, появившийся в ее аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Блогерша с никнеймом lyssypoo12345 опубликовала видео, в котором рассказала, что хотела повторить популярную в соцсетях прическу, используя для ее создания круглую расческу. Однако, как отмечает девушка, она по ошибке купила неподходящий брашинг со слишком частыми зубьями, который в процессе укладки запутался в ее волосах.

На размещенных кадрах юзерша едет за рулем машины в больницу и снимает себя на камеру с расческой, застрявшей в передней пряди ее волос. «Пошел ты к черту, TikTok. Теперь мне придется отрезать волосы, потому что я воспользовалась не тем брашингом», — подписала пост lyssypoo12345, который стал вирусным и набрал почти два миллиона просмотров.

Автор ролика разместила еще несколько публикаций, в одной из которых показала, что медику пришлось освобождать ее волосы от зубьев расчески с помощью плоскогубцев. «Знали бы вы, как мне было стыдно ехать в больницу с расческой, которая застряла в волосах», — говорит плачущая девушка в видео.

Зрители поддержали пострадавшую девушку в комментариях под ее публикациями. «Каждой девушке это знакомо», «У меня тоже такое было», «Бедная, как же мне жаль тебя», «Не расстраивайся, волосы отрастут!», «Прости, но это смешно», — писали они.

В январе Тессика Браун сделала прическу, по ошибке зафиксировав ее клеем с сильной фиксацией Gorilla Glue, и в течение месяца не могла избавиться от проблемы. Она отправилась в больницу, где врачи приложили к ее голове повязку, пропитанную ацетоном. Однако этот способ не помог растворить клей, а, напротив, сделал его еще более крепким. Вдобавок средство обожгло героине кожу головы.