Российский иммунолог оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма

Согласно предварительным исследованиям из Дании и США, вакцинация от COVID-19 на 85-90 процентов снижает риски тяжелого течения или смерти после инфицирования омикрон-штаммом. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

«Смысл в том, что по-прежнему при правильном проведении вакцинации, своевременной ревакцинации, эффективность существующих, не адаптированных к омикрону вакцин, в отношении тяжелого течения, попадания в реанимацию на ИВЛ и смертельного исхода составляет более 90 процентов для мРНК-вакцин, и в районе 85 процентов для аденовирусных векторных вакцин», — оценил эффективность препаратов российский иммунолог.

Он назвал такой уровень защиты высоким. По словам Крючкова, для защиты от южноафриканского варианта вируса также полезна своевременная повторная вакцинация, так как через определенное время после прививки или болезни резко падает иммунитет к COVID-19.

Ранее замдиректора по научной работе центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России хотят создать поливалентную вакцину от коронавируса на основе нескольких штаммов COVID-19, таких как дельта и омикрон, — разработкой занимаются ученые центра имени Гамалеи. Он добавил, что появление омикрона неизбежно приведет к росту заболеваемости коронавирусом.