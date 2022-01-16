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Инвестор предсказал рост акций «Газпрома» и других компаний в 2022 году

Инвестор Андрей Верников: в 2022 году подорожают акции «Газпрома» и «Башнефти»

Фото: Pixabay

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников назвал компании, которые ждет рост акций в 2022 году.

По словам инвестора, в первом полугодии подорожают бумаги «Газпрома» (они могут вырасти до 450 рублей), «Башнефти» (до 1580 рублей) и других компаний с высокими дивидендами. Также он посоветовал присмотреться к акциям предприятий из сектора ритейла, электроэнергетики и связи, например, «Ростелекома».

Эксперт также предсказал боковую динамику рынка после того, как дивидендный период завершится. Он связал это с политикой ФРС США, неблагоприятной для акций развивающихся рынков. Вторую половину года лучше провести в облигациях, а не в акциях, добавил Верников.

Ранее аналитики в беседе с «Лентой.ру» предсказали курс рубля к концу 2022 года. По их словам, он сохранит относительную стабильность: минимальное значение — 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря, максимальное — 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Марина Совина
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