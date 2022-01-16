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Молодой японец полюбил историю Кавказа и решил стать джигитом

19-летний японец увлекся культурой Кавказа и решил стать джигитом

Фото: @glocker_tanz_jp

19-летний японец увлекся культурой Кавказа и решил стать джигитом. О необычном увлечении молодого человека сообщает Mash.

Уточняется, что Тайга Нозаки полюбил историю еще в школе и в какой-то момент его восхитили видео с кавказскими джигитами.

Японец начал разучивать традиционные кавказские танцы по видеоурокам: он освоил лезгинку, танец с кинжалами и танцы различных кавказских народов. Кроме того, он разучивает кабардинские песни. Тайга вступил в профессиональный ансамбль у себя на родине, а теперь мечтает посетить Кавказ и взять уроки у носителей культуры. Видео с танцами он публикует в своем Instagram.

Ранее американский ресторанный критик Ханна Голдфилд призналась, что среди множества блюд, которые она попробовала в ресторане русской кухни, наибольшее впечатление на нее произвели пельмени. По словам критика, сначала она удивилась небольшому размеру изделий и сравнила их с медовыми сотами, однако, заказав две порции, поняла, что едва ли способна съесть все за раз.

Алевтина Запольская
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