Молодой японец полюбил историю Кавказа и решил стать джигитом

19-летний японец увлекся культурой Кавказа и решил стать джигитом. О необычном увлечении молодого человека сообщает Mash.

Уточняется, что Тайга Нозаки полюбил историю еще в школе и в какой-то момент его восхитили видео с кавказскими джигитами.

Японец начал разучивать традиционные кавказские танцы по видеоурокам: он освоил лезгинку, танец с кинжалами и танцы различных кавказских народов. Кроме того, он разучивает кабардинские песни. Тайга вступил в профессиональный ансамбль у себя на родине, а теперь мечтает посетить Кавказ и взять уроки у носителей культуры. Видео с танцами он публикует в своем Instagram.

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