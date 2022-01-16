Победительницу конкурса «Краса России» избили в караоке

Победительницу конкурса «Краса России 2021» 19-летнюю Екатерину Вельмакину избили в караоке-клубе. По словам девушки, нападавшим был один из учредителей заведения. О произошедшем модель рассказала телеканалу РЕН ТВ.

Вельмакина отдыхала с подругами в караоке. В какой-то момент за соседний столик пришли гости, которые стали исполнять песни, не прерываясь и не пропуская остальных гостей. Девушка спросила сотрудника заведения, что это за люди. Выяснилось, что это были учредители клуба.

Тогда модель пошла разбираться с ними лично, однако вместо ответа на претензию получила пощечину. Затем Вельмакина выбежала в холл, а нападавший, по словам россиянки, повалил ее на пол и продолжил избивать. В это время все сотрудники заведения молча стояли за его спиной. «Они кино смотрели. Для них это было интересно, весело и прикольно», — рассказала о поведении работников девушка.

Когда друзья россиянки вызвали полицию, в заведении уже было пусто. На следующий день Вельмакина отправилась снимать побои и писать заявление в полицию. Пострадавшая рассказала, что после избиения у нее появилась большая шишка.

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