Пьяная российская модель проломила череп бабушке во время ссоры

Российская модель напилась и во время ссоры проломила череп своей бабушке, профессору пульмонологии. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Сообщается, что 25-летняя манекенщица Ирина в состоянии алкогольного опьянения начала бить 81-летнюю родственницу (ее имя не раскрывается) руками по голове и лицу. Известно, что девушка обратилась за помощью, когда пожилая женщина уже лежала на полу.

По информации издания, приехавшие на место происшествия полицейские задержали пьяную модель, которая утверждала, что ее бабушка упала и выбила глаз сама. На данный момент пострадавшая находится в больнице. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли ложь преступницы и завели на нее уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В марте жителя Рязанской области избили до смерти из-за склонности носить женскую одежду. В одном из жилых домов в городе Михайлове двое мужчин набросились на потерпевшего и начали наносить ему увечья, в результате чего он умер. Причиной агрессии стало появление последнего на улице в юбке: преступники сочли такое поведение неадекватным.