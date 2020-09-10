Российская модель погибла во время отдыха на море

Российская фотомодель Галина Федорова погибла в результате несчастного случая на итальянском острове Сардиния. Об этом сообщила ее мать на своей странице в Instagram.

33-летняя жительница Уфы утонула во время отдыха на лодке в море. По словам ее матери, волна накрыла судно и перевернула его. Спасатели не успели вовремя помочь Федоровой. Женщина попыталась спастись самостоятельно, однако захлебнулась в воде. Откачать ее на суше не удалось.

«Они поехали кататься в море, взяв напрокат резиновую лодку. Галина решила искупаться, она очень хорошо плавала, прыгнула в воду, внезапно и ее, и лодку накрыла волна. Ее друг пытался найти, но не смог, тело обнаружили через час, к тому времени она была уже мертва», — рассказала родственница газете «Аргументы и факты».

Точные обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, по одной из версий лодка зашла на рифы.

По словам матери погибшей, ее дочь занималась модельным бизнесом в Уфе, а в последние годы работала и снимала жилье в Париже. На Сардинии Федорова отдыхала вместе с другом, молодые люди планировали отметить там его день рождения.

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