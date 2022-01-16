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Сотрудник ООН погиб на горнолыжном курорте в Турции

Hurriyet: 45-летний сотрудник ООН Крифт погиб на горнолыжном курорте «Эрджиес» в Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Гражданин Канады Майкл Крифт, занимавший должность главы координационной группы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Газиантепе, погиб на горнолыжном курорте «Эрджиес» в центральной части Турции. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, 45-летний сотрудник ООН во время катания на горных лыжах съехал с трассы и попал под лавину. Его друзья сообщили спасателям о произошедшем, однако когда те сумели добраться до места происшествия, Крифт был уже мертв.

Ранее на одном из горнолыжных курортов Сочи погиб 34-летний сноубордист. По предварительным данным, во время прохождения трассы G в горно-туристическом комплексе «Лаура» сноубордист упал в сугроб головой вниз. Самостоятельно он выбраться не смог. Подошедшие на помощь очевидцы попытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

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Марина Совина
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