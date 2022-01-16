Жители Мали вышли на митинг в поддержку России

Жители африканской республики Мали вышли на митинг в поддержку России и сотрудничества между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из организаторов акции Шейх Умар Сумано рассказал, что многие малийцы считают, будто Россия может помочь разрешить существующие в стране проблемы. «Решение может прийти из России. Говорят, что многие малийцы обучаются в России. Россия поддерживает армию Мали, которая очень быстро стала более мощной и конкурентоспособной», — заявил он.

Изначально акция организовывалась как демонстрация против санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Также жители выразили недовольство политикой Франции, чьей колонией до 1958 года была Мали.

10 января ЭКОВАС ввело жесткие санкции в отношении Мали, где в мае 2021 года прошел переворот, и закрыло сухопутные и воздушные границы с государством из-за переноса срока выборов с февраля 2022 года на декабрь 2025-го. «Этот график просто означает, что нелегитимное военное переходное правительство возьмет в заложники народ Мали», — указали в организации.

Мали находится в состоянии перманентной внутренний нестабильности уже несколько лет. В августе 2020 года на волне массовых антикоррупционных протестов военные свергли законно избранное правительство президента Ибрагима Бубакара Кейта. Ожидалось, что переходный период займет 18 месяцев. Однако в ночь на вторник, 25 мая 2021 года, военные в Мали арестовали президента, премьер-министра и министра обороны временного правительства. В результате военного переворота к власти пришел полковник Ассими Гоита.