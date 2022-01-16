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В Минэнерго заявили о восстановлении электроснабжения в четырех регионах

Энергетики восстановили нарушенное энергоснабжение в четырех регионах России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Специалисты восстановили энергоснабжение в четырех южных российских регионах. Проблемы возникли из-за непогоды, сообщило Минэнерго в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что проблемы с энергоснабжением устранены в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и в Ставропольском крае.

Специалисты продолжают работать в Краснодарском крае и в Адыгее. Без энергоснабжения в этих регионах остаются около трех тысяч человек. Ведомство контролирует ситуацию.

В субботу, 15 января, из-за непогоды без электричества остались 180 тысяч россиян в восьми регионах. Работу над устранением неполадок энергетики также провели в Ростовской и в Воронежской областях.

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Анастасия Шейкина
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