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В Совфеде назвали потерю населения общей чертой ряда бывших республик СССР

Сенатор Пушков: отток населения является характерной чертой для ряда бывших республик СССР

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков заявил, что потеря населения за счет отъезда его активной части за рубеж является характерной чертой для ряда бывших республик СССР, таких как Украина, Латвия, Литва и Молдавия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, депопуляция стала последствием развития стран Прибалтики за последние 30 лет, а Украину эта участь закономерно постигла после событий 2014 года. Так член Совфеда прокомментировал материал «Комсомольской Правды — Молдова» о том, что к 2025 году в стране молодежь будет составлять всего 5 процентов населения.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы массово покидают родину из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив. По его словам, тренд на миграцию набирает актуальность среди населения Украины уже несколько лет. В качестве причин подобной тенденции Подоляк назвал отсутствие «перспектив для себя и своих детей» и «незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан».

Марина Совина
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