Сенатор Алексей Пушков заявил, что потеря населения за счет отъезда его активной части за рубеж является характерной чертой для ряда бывших республик СССР, таких как Украина, Латвия, Литва и Молдавия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, депопуляция стала последствием развития стран Прибалтики за последние 30 лет, а Украину эта участь закономерно постигла после событий 2014 года. Так член Совфеда прокомментировал материал «Комсомольской Правды — Молдова» о том, что к 2025 году в стране молодежь будет составлять всего 5 процентов населения.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы массово покидают родину из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив. По его словам, тренд на миграцию набирает актуальность среди населения Украины уже несколько лет. В качестве причин подобной тенденции Подоляк назвал отсутствие «перспектив для себя и своих детей» и «незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан».

