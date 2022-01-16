Кэти Перри снялась топлес и взволновала поклонников

Американская певица Кэти Перри опубликовала фото в откровенном образе и взволновала фанатов. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 37-летнюю исполнительницу запечатлели со спины. Звезда попозировала топлес в широких штанах с завышенной талией. На другом снимке Перри снялась лицом к камере, прикрыв обнаженную грудь волосами. На последующих кадрах певица сфотографировалась в кольчуге и корсете персикового оттенка с абстрактным принтом.

Публикация знаменитости набрала 2,8 миллиона лайков. Поклонники оценили ее внешний вид в комментариях под постом. «Ты очень горячая!», «Это контент, которого я ждал! Люблю тебя!», «Самая красивая женщина на планете», «Ты великолепна! Ты сводишь меня с ума!», «Твоя фигура сногсшибательна!» — писали юзеры.

В апреле Кэти Перри показала волосатые ноги на шоу талантов. Звезда призналась в беседе с одной из участниц телепрограммы, что после рождения ее семимесячной дочери Дэйзи у нее ни на что не хватает времени. После этого Перри закинула ноги на стол и продемонстрировала растительность на теле.