Песков допустил развертывание вооружений на Украине

В России не исключили развертывания вооружений на Украине. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, выдержки которого приводит агентство Bloomberg.

«Мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины», — сказал представитель Кремля. В то же время он подтвердил, что Россия не собирается нападать на Украину, а все обвинения в подготовке провокации на Донбассе — ложные.

Песков также отметил, что власти России рассчитывают, что диалог с НАТО по гарантиям безопасности не затянется. «Мы не хотим, чтобы переговоры длились месяц или год», — подчеркнул он.

Ранее Песков заявил, что несмотря на некоторое понимание, Россия и США по-прежнему остаются на «совершенно разных треках». По его словам, сложившаяся ситуация вызывает беспокойство.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепартамента, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов. 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО.