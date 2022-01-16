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Песков допустил развертывание вооружений на Украине

Представитель Кремля Песков не исключил размещения наступательных вооружений на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России не исключили развертывания вооружений на Украине. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, выдержки которого приводит агентство Bloomberg.

«Мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины», — сказал представитель Кремля. В то же время он подтвердил, что Россия не собирается нападать на Украину, а все обвинения в подготовке провокации на Донбассе — ложные.

Песков также отметил, что власти России рассчитывают, что диалог с НАТО по гарантиям безопасности не затянется. «Мы не хотим, чтобы переговоры длились месяц или год», — подчеркнул он.

Ранее Песков заявил, что несмотря на некоторое понимание, Россия и США по-прежнему остаются на «совершенно разных треках». По его словам, сложившаяся ситуация вызывает беспокойство.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепартамента, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов. 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО.

Ксения Назарова
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