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В Кремле заявили о «совершенно разных треках» России и США

Представитель Кремля Песков: Россия и НАТО остаются на «совершенно разных треках»
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Несмотря на некоторое понимание, Россия и США по-прежнему остаются на «совершенно разных треках», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с телеканалом CNN. Выдержки из интервью приводит агентство Bloomberg.

По его словам, сложившаяся ситуация вызывает беспокойство. Представитель Кремля в очередной раз подчеркнул важность получения Россией от НАТО юридически обязывающих гарантий невступления Украины в альянс. В ином случае, у Киева будет оставаться законная возможность сделать это, отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также прокомментировал сообщения о якобы планах России по эскалации ситуации вокруг Украины. Он указал, что США не предоставили никаких доказательств подобных обвинений. «Мы живем в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи», — подытожил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии конкретных результатов по итогам переговоров с НАТО и США. По словам дипломата, продолжение диалога зависит от того, какой ответ дадут страны Североатлантического альянса на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Ксения Назарова
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