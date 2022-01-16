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Антонов заявил об отсутствии результатов в переговорах с США и НАТО

Посол РФ в Вашингтоне: усилия НАТО по освоению бывших республик СССР неприемлемы

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии конкретных результатов по итогам переговоров с НАТО и США. Соответствующее сообщение опубликовало посольство России в США на своей странице в Facebook.

Дипломат отметил, что главной темой прошедших переговоров было сохранение мира и стабильности в Европе путем выработки гарантий безопасности на основе проектов соглашений, предложенных Москвой. Он уточнил, что ситуация на Украине не была в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а упоминалась лишь в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе.

Угроза нацбезопасности

Антонов также рассказал, что расширение НАТО на восток является одной из главных угроз национальной безопасности России. Он пояснил, что из-за продвижения альянса сокращается подлетное время авиационных и ракетных вооружений к Москве, Санкт-Петербургу и другим городам европейской части страны. «Как бы отреагировало правительство США, если бы Вашингтон, Нью-Йорк или Лос-Анджелес оказались "под прицелом"?», — отметил Антонов.

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По словам дипломата, ежегодно в непосредственной близости от границ России проводится около 40 крупных учений, в том числе отработка запуска крылатых ракет стратегической авиацией и маневры ВМС в Черном и Балтийском морях. Он также добавил, что после распада СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась.

На краю пропасти

Российский посол обратил внимание на то, что ни одно государство не имеет права укреплять свою безопасность за счет других. В связи с этим он подчеркнул, что усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, неприемлемы для России. По словам Антонова, это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, угрожающих стране. Это, в свою очередь, приведет к многократному повышению рисков эскалации прямого военного столкновения не только в регионе, но и за его пределами.

Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти.

Анатолий Антоновпосол России в США

Для предотвращения подобного развития событий Москва подготовила проекты двух соглашений по гарантиям безопасности — с США и НАТО. Он отметил, что продолжение диалога зависит от того, какой ответ дадут страны Североатлантического альянса на данные предложения. При этом он подчеркнул, что Россия готова к продолжению дискуссии и встречным предложениям.

Ответ США

В свою очередь, Соединенные Штаты выразили надежду на продолжение диалога по вопросам безопасности с Россией. Как отметил представитель Госдепартамента США, ближайшие дни дадут большое представление о том, искренне ли заинтересована ли Москва в дипломатии.

При этом он отметил, что «если Россия уйдет из переговоров, станет ясно, что она никогда не была готова к взаимодействию». В то же время он добавил, что в ближайшие недели ведомство будет тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами.

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Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января. Россия пытается добиться от НАТО гарантий его нерасширения, а североатлантический альянс от России — гарантий ненападения на Украину. НАТО отказалось гарантировать, что Украина не войдет в альянс. Со своей стороны представитель Евросоза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал предложения России по гарантиям безопасности неприемлемыми для Европы. Просьба о нерасширении НАТО на Восток противоречит принципу суверенитета независимых стран.

Ксения Назарова
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