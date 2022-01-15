Посол России объяснил опасность продвижения НАТО на восток для Москвы

Продвижение НАТО в восточном направлении представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности России. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов журналу Newsweek.

Дипломат подчеркнул, что после распада СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась. Кроме того, из-за продвижения альянса подлетное время к Москве, Санкт-Петербургу и другим городам европейской части страны сокращается, объяснил он.

«Как бы отреагировало правительство США, если бы Вашингтон, Нью-Йорк или Лос-Анджелес оказались "под прицелом"?», — отметил Антонов.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы усилить восточный фланг НАТО из-за угрозы эскалации конфликта на российско-украинской границе. «Мы продолжим координировать с союзниками ответные меры и экономические последствия для России в случае вторжения на Украину. Мы продолжим работу с партнерами в НАТО по изменению расположения сил и возможностей, особенно на восточном фланге НАТО, если такой сценарий будет реализован», — сказал он.