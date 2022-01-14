В США заявили о готовности укрепить восточный флаг НАТО

Соединенные Штаты заявили о готовности усилить восточный фланг НАТО из-за угрозы эскалации конфликта на российско-украинской границе. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, трансляция которого велась в официальном Twitter-аккаунте Белого дома.

«Мы продолжим координировать с союзниками ответные меры и экономические последствия для России в случае вторжения на Украину. Мы продолжим работу с партнерами в НАТО по изменению расположения сил и возможностей, особенно на восточном фланге НАТО, если такой сценарий будет реализован», — сказал Салливан.

По его словам, Вашингтон готов продолжать вести дипломатическую линию для поддержания стабильности в Евроатлантическом регионе. Советник по нацбезопасности отметил, что США готовы искать пути достижения прогресса за столом переговоров, особенно по вопросам, которые представляют интерес для США, Европы и России. Однако, по его словам, Белый дом также готов на случай, если в Москве выберут «иные пути действия».

«Мы готовы предпринять необходимые шаги для защиты наших союзников и решительно реагировать на любую возможную агрессию, которая может произойти. На наш взгляд, дипломатия — более разумный путь. Российской стороне нужно оценить свои следующие шаги в дипломатическом процессе, а мы будем продолжать взаимодействие и с союзниками, и с русскими. В ближайшие дни примем решение о том, каким оно может быть», — заявил Салливан.

