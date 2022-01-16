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Шинейд О'Коннор пришла на кремацию сына в розовом костюме

Шинейд О'Коннор пришла на похороны 17-летнего сына Шейна в ярко-розовом спортивном костюме

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ирландская певица Шинейд О'Коннор пришла на похороны своего 17-летнего сына Шейна в ярко-розовом спортивном костюме. Кадры с церемонии опубликовала Daily Mail.

В своем Twitter она объяснила, что похороны в Дублине проходили по индусской церемонии, которая понравилась бы умершему. В гроб перед кремацией она положила несколько пачек сигарет «на случай, если их не окажется на небесах».

Шинейд О’Коннор сообщила о самоубийстве 17-летнего Шейна 8 января. В другом посте она заявила, что решила «последовать за своим сыном», так как не видит смысла жизни без него и разрушает все, к чему прикасается.

Исполнительница обвинила в случившемся Ирландию, местную социальную службу защиты детей (Tusla) и систему здравоохранения. Она также обратилась к подросткам и заявила, что суицид не принесет им покоя.

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Марина Совина
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