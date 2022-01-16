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Комендант рассказал о ходе расследования убийства россиянки в Казахстане

Комендант Ратаев: убийцу погибшей в Казахстане россиянки Марии Ким обязательно задержат

В Казахстане идет активное расследование убийства гражданки России Марии Ким, которая погибла во время массовых протестов. О ходе расследования рассказал комендант Жамбылской область Бакыт Ратаев, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Ведется расследование. Убийцу мы обязательно задержим, и он, несомненно, понесет наказание по закону», — сказал Ратаев. Он добавил, что на территории Жамбылской области ситуация спокойная, для обеспечения общественного порядка приняты все необходимые меры.

Ранее посольство России в Казахстане направило запрос в правоохранительные органы страны по поводу гибели во время протестов россиянки Марии Ким. В заявлении посольства также было сказано, что убитая женщина была матерью троих детей.

О гибели гражданки России в ходе протестов в Казахстане стало известно 14 января. По данным Mash, девушку семь раз ударили ножом, после чего добили контрольным выстрелом в голову. Она работала администратором кофейни.

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Анастасия Шейкина
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