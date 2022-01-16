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Экономика

В Германии предсказали сроки запуска «Северного потока-2»

Директор Zukunft Gas Келер: уверен, что «Северный поток-2» запустят в течение 2022 года

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер предсказал сроки запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в беседе с РЕН ТВ.

Келер выразил уверенность, что запуск газопровода произойдет в течение 2022 года. При этом он отметил, что это повлияет на демпинг цен, так как ситуация вновь выровняется. Эксперт подчеркнул, что после запуска «Северного потока-2» можно будет наблюдать стабилизацию цен на газ, а не постоянные колебания, которые фиксировались в последние недели.

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Помимо этого, он объяснил, что компания «Газпром» не заинтересована в высоких ценах на российский газ, так как это приведет к снижению уровня его потребления. Специалист подчеркнул, что высокие цены могут остановить промышленное производство. Он также добавил, что необходимо найти ситуацию, которая снизит цены до такого устойчивого уровня, чтобы потенциал природного газа мог быть использован европейским потребителем.

Ранее глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что противодействие запуску «Северного потока-2» можно объяснить экономическими интересами США. Он отметил, что США сами хотят продавать свой сжиженный газ в Европе по высоким ценам. «Мы должны принять это во внимание и обеспечить, чтобы «Северный поток-2» был интегрирован в общеевропейскую стратегию энергетической политики», — указал парламентарий.

Марина Совина
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