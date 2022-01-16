На Украине заявили о невозможности получения ФРГ выгод от «Северного потока-2»

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил, что Германия не может зарабатывать на газопроводе «Северный поток-2» за счет других стран. Об этом он рассказал в интервью изданию FAZ, передает РИА Новости.

Витренко, комментируя вопрос, в интересах ли ФРГ иметь еще один газопровод из-за увеличения потребления газа в будущем, отметил достаточность украинских трубопроводных мощностей. Он рассказал, что они заняты всего на четверть.

Глава «Нафтогаза» также подчеркнул, что Берлин бы получил экономические преимущества, если бы благодаря «Северному потоку-2» стал главным распределительным пунктом российского газа. ФРГ как ведущая европейская страна не может получать краткосрочные выгоды за счет других европейских государств, резюмировал он.

Помимо этого, Витренко заявил, что европейские компании должны сами решать, каким образом они хотят импортировать газ — через Украину или «Северный поток-2». При этом он признал, что Россия выполняет все долгосрочные обязательства по поставкам газа в Европу.

Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер предсказал сроки запуска «Северного потока-2». Келер выразил уверенность, что запуск газопровода произойдет в течение 2022 года. При этом он отметил, что это повлияет на демпинг цен, так как ситуация вновь выровняется.

