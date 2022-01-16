Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Российский актер прокомментировал смерть звезды сериала «Кухня»

Российский актер Трубинер прокомментировал смерть коллеги, звезды сериала «Кухня» Рудакова
Иван Рудаков

Иван Рудаков. Фото: Telegram

Российский актер Павел Трубинер прокомментировал смерть своего коллеги, звезды сериала «Кухня» Ивана Рудакова. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Он достаточно здоровый молодой парень. Это шок, конечно. Замечательный актер, сколько он мог еще сделать. У нас с ним были очень хорошие и дружеские отношения», — рассказал Трубинер.

По словам Трубинера, он долгое время работал над одними проектами вместе с Рудаковым и его матерью. Он предположил, что летальный исход произошел из-за проблем с сердцем, но точно ему неизвестно.

О смерти Ивана Рудакова стало известно 16 января. «Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — написали родители актера в соцсетях. Ранее семья Рудакова сообщила, что их сын находится в реанимации 57-й больницы в крайне тяжелом состоянии.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США раскроют дальнейшие шаги по контактам с Россией
Движение судов по Босфору восстановили
Односельчане Назарбаева раскрыли его местоположение
Российский боец UFC рассказал о трудностях жизни в США
Россияне рассказали о главных недостатках самого «страшного» района Москвы
В США показали концепт эсминца с гиперзвуковым оружием
Заблокировавший Босфор сухогруз попал на видео
Финляндия и Франция обсудили важность диалога с Россией
Названы перспективы объединения хакеров и ОПГ
Российский актер прокомментировал смерть звезды сериала «Кухня»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter