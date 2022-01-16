Российский актер прокомментировал смерть звезды сериала «Кухня»

Российский актер Павел Трубинер прокомментировал смерть своего коллеги, звезды сериала «Кухня» Ивана Рудакова. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Он достаточно здоровый молодой парень. Это шок, конечно. Замечательный актер, сколько он мог еще сделать. У нас с ним были очень хорошие и дружеские отношения», — рассказал Трубинер.

По словам Трубинера, он долгое время работал над одними проектами вместе с Рудаковым и его матерью. Он предположил, что летальный исход произошел из-за проблем с сердцем, но точно ему неизвестно.

О смерти Ивана Рудакова стало известно 16 января. «Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — написали родители актера в соцсетях. Ранее семья Рудакова сообщила, что их сын находится в реанимации 57-й больницы в крайне тяжелом состоянии.