Звезда сериала «Кухня» умер в 43 года

Известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Медиум» российский актер Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на родителей артиста.

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — написали они в соцсетях.

Ранее семья Рудакова сообщила, что их сын находится в реанимации 57-й больницы в крайне тяжелом состоянии.

За годы актерской деятельности Иван Рудаков принял участие в съемках более 40 фильмов и сериалов. Среди них — «Мата Хари», «Ванечка», «Комиссарша», «Не отрекаются любя…», «Эйнштейн. Теория любви», «Соната для Веры», «Алешкина любовь», «Ищейка». Однако наибольшую известность ему принесли работы в сериалах «Кухня», «Медиум» и «Ланцет».

4 января сообщалось, что на 75-м году жизни умер актер Ивановского драматического театра Владимир Городничев. Он известен по ролям в таких спектаклях, как «Вишневый сад», «Кому на Руси жить хорошо», «Зойкина квартира», «Король Лир». «Ушел актер классической театральной школы, ведущий мастер сцены», — рассказали в пресс-службе театра.