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На Украине запретили печатные СМИ только на русском языке

Закон, запрещающий только русскоязычные печатные СМИ, вступил в силу на Украине

Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press

Норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая регламентирует его использование в сфере печатных средств массовой информации, вступила в силу на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, отныне печатные СМИ могут издаваться и распространяться на любом другом иностранном языке в случае, если также издается тираж на украинском. При этом в месте распространения издания на государственном языке должны составлять не менее половины всего ассортимента. Таким образом, в стране запретили печатные СМИ только на русском языке.

О новой поправке, запрещающий только русскоязычные печатные СМИ, в украинском законе сообщалось ранее. Отмечалось, что запрет коснется общенациональных печатных СМИ. Послабление предусмотрено только для региональных печатных изданий, которые могут готовить публикации на выбранном ими языке до 2024 года.

Марина Совина
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