На Украине запретили печатные СМИ только на русском языке

Норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая регламентирует его использование в сфере печатных средств массовой информации, вступила в силу на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, отныне печатные СМИ могут издаваться и распространяться на любом другом иностранном языке в случае, если также издается тираж на украинском. При этом в месте распространения издания на государственном языке должны составлять не менее половины всего ассортимента. Таким образом, в стране запретили печатные СМИ только на русском языке.

О новой поправке, запрещающий только русскоязычные печатные СМИ, в украинском законе сообщалось ранее. Отмечалось, что запрет коснется общенациональных печатных СМИ. Послабление предусмотрено только для региональных печатных изданий, которые могут готовить публикации на выбранном ими языке до 2024 года.