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Отношение талибов к протестам женщин оценили фразой «были бы рады перестрелять»

Политолог Серенко: талибы были бы рады перестрелять всех недовольных теток

Фото: Reuters

Применение слезоточивого газа «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) при разгоне женского митинга в Кабуле можно считать за гуманность. Такую оценку действиям радикалов дал политолог Андрей Серенко, его слова приводятся в Telegram-канале «Радио Sputnik».

Раньше, по его словам, боевики били прикладом и стреляли поверх голов. Специалист подчеркнул, что иллюзий насчет изменения политики талибов по отношению к женщинам быть не должно.

«Талибы были бы рады перестрелять всех этих недовольных теток, но они не могут себе этого позволить, поскольку у них не решена проблема международного признания», — пояснил Серенко. Он также отметил, что в первую очередь боевиков интересует мнение США и Запада, так как именно от них талибы рассчитывают получить крупную материальную помощь.

Ранее сообщалось, что афганские женщины вышли на митинг против вводимых «Талибаном» ограничений, а также нарушения прав и свобод женщин. Боевики применили слезоточивый газ для разгона массовой протестной акции.

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Варвара Кошечкина
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