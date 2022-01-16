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Талибы применили слезоточивый газ на протестах женщин в Кабуле

Aamaj News: талибы применили слезоточивый газ против женщин, участвующих в демонстрациях

Фото: Ali Khara / Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) применили слезоточивый газ против женщин-участниц акции протеста, организованной в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Aamaj News.

По информации агентства, группа женщин вышла на улицы Кабула на демонстрацию против вводимых талибами ограничений для афганского населения. Они потребовали соблюдения своих законных прав и свобод. Боевики применили слезоточивый газ для разгона массовой протестной акции.

Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что на сегодняшний день 11,8 миллиона девочек и женщин Афганистана нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Отмечается, что в первую очередь им требуются продукты питания, медицинское обслуживание, доступ к образованию, возможности для получения средств к существованию и услуги по защите.

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Екатерина Андреева
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