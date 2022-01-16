Более 10 судов в Японии пострадали от цунами
Из-за цунами в Японии более 10 судов опрокинулись или утонули, один корабль унесло в океан
Более 10 судов в Японии были опрокинуты или утонули после цунами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Еще одно судно унесло в открытый океан. Больше всего от удара стихии пострадали порты префектуры Коти на японском острове Сикоку.
Ранее сообщалось, что более 210 тысяч жителей Японии получили настоятельную рекомендацию покинуть свои дома из-за угрозы цунами. Соответствующее предписание власти страны выдали после мощного подводного извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга.
Цунами принесло волны высотой более метра. Не исключен повторный прилив с еще большими волнами. Информации о пострадавших нет.