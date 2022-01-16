В Японии объявили эвакуацию более 200 тысяч человек из-за угрозы цунами

Более 210 тысяч жителей Японии получили настоятельную рекомендацию покинуть свои дома из-за угрозы цунами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Соответствующее предписание об эвакуации власти страны выдали после мощного подводного извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга. Оно действует для жителей семи префектур: Аомори, Иватэ и Мияги, Тибы, Коти, Миядзаки и Кагосимы. По данным метеорологического агентства Японии, ожидается цунами высотой до трех метров.

Уточняется, что ранее в некоторых регионах страны уже были зафиксированы волны 1,2 и 1,1 метра. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее власти Чили после извержения подводного вулкана у островов Тонга закрыли пляжи. Также угрозу цунами уже объявили на Курилах.